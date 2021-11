Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 30.11.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 30.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Focaccia to włoskie pieczywo polane oliwą z dodatkiem soli morskiej i rozmarynu 🇮🇹 Idealnie nadaje się jako przekąska na imprezy, jako dodatek do potraw bądź jako pieczywo na kanapki. Dodatek oliwy nadaje jej nie tylko cudowny aromat, ale również ma na celu zachowanie wilgoci ciasta.Chociaż każdy rejon Włoch może pochwalić się własną odmianą foccaci, to głównie kojarzy się ona Ligurią, obszarem położonym na północnym zachodzie Włoch. Co ciekawe, nazwa focaccia pochodzi od łacińskiego słowa focus oznaczającego palenisko, miejsce do pieczenia chleba. Sama focaccia jest już wiekowym przepisem, pierwsze zapiski o niej sięgają 1300 roku! I pamiętajcie, wymawiamy fokaczcza! 🙂Jedliście już foccacię? Lubicie?🇮🇹 Dajcie znać w komentarzach! 👇🏼 ⠀_____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: FOCACCIA TRADYCYJNA_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________Ten przepis jest➡️ wegański➡️ bez jajek➡️ bez nabiału➡️ bez orzechów_____________________#wegeprzepis #wege #przepis #wegetarianskie #wegetarianizm #wegańskie #weganizm #fitprzepisy #zdroweprzepisy #gotowanie #jemzdrowo #pyszne #pysznejedzenie #pycha #pychotka #beznabiału. "