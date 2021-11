Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 29.11.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 29.11.2021: "Trochę przedłużyła się ta moja przerwa, ale wracam do Was, Dziki i Sarenki! Co prawda będzie od teraz ciut inaczej, ale o tym więcej w kolejnym wpisie. Dzisiaj jeszcze standardowo - jak to w poniedziałki bywa- wlatuje przepis. Mam dla Was propozycje na słodko, która zaspokoi głód nawet największego łasucha. Dodatkowo - świetny smak, dużo białka, no i banalne przygotowanie.Łapcie przepis na...👉Kokosowe naleśniki a’la Rafaello Makro (w porcji): ~503kcal B:58.1g T:15.1g W:38.6g👉Składniki:(Na 2 porcje)Ciasto:🔹150g jogurtu naturalnego 0%🔹100ml wody gazowanej🔹50g mąki pszennej🔹50g odżywki białkowej (kokosowej)🔹1 jajko🔹5g proszku do pieczenia🔹słodzidło, sólNadzienie:🔹150g jogurtu naturalnego 0%🔹250g Twarogu chudego🔹30g Wiórek kokosowych🔹słodzidło👉Sposób przygotowania:Wszystkie składniki na ciasto mieszamy w misce do pełnego połączenia. Smażymy małymi partiami na nieprzywierającej patelni - u mnie wyszło w sumie 10 dosyć cienkich naleśników.W międzyczasie - Twaróg łączymy z jogurtem i słodzidłem. Możemy zrobić to przy pomocy blendera, lub widelca. Gdy będziemy mieli już w miarę gładką masę - dodajemy wiórki kokosowe i mieszamy łyżką. Po usmażeniu wszystkich naleśników nadziewamy je naszym kokosowym twarożkiem… i gotowe!Smacznego! #naleśniki #kokos #twaróg #ser #rafaello #smaczne #smacznego #inspiracja #łatwe #yummy #foodie #pomysłna . "