Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 24.11.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 24.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "📍 Czy są tutaj jacyś pizzo maniacy?! 🍕Jeśli naszła Was dziś ochota na pizzę lub po prostu narobiliśmy już Wam na nią smaku, łapcie nasz przepis na pizzę ze szpinakiem i HUMMUSEM Z BURAKIEM 🟣 od Perla. Oryginalne przekąski. i już dziś wyczarujcie ją we własnej kuchni! 🧙‍♂️ Przekonajcie się sami jakie to proste❗️Przepis znajdziecie w BIO ☝️: https://cutt.ly/gTLrJvI#Perla #oryginalneprzekąski #hummus #antipasti #hummusburak #przepis #przepisnapizze #hummus #food #vegan #instafood #poland #yummy #recipes #healthyrecipes #healthyfood #hummusbeetroot #foodphotography #vegetables #vegetarian #vege #foodlover #jedzenie #delicious #foodie #foodstagram #instagood #hummusaddict 🍕🤩. "