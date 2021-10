Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 23.10.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 23.10.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Dzień dobry dzień dobry, deszcz nie pada, wiatr ustał, będzie dobry !❤ Podrzucam pomysł na dzisiejszy smaczny obiad - kalarepki faszerowane aromatycznym ryżem jaśminowym . Żółciutki kolor od szafranu ( jeśli nie macie może być kurkuma, też pycha ).Zamiast ryżu sprawdzi się kasza lub mięso mielone. Podałam na dyni polanej masełkiem. Sorki za te pieszczoty, ale na myśl o DOBRYM jedzeniu takie właśnie słowa cisną się na usta. Kalarepka, masełko, cebulka, sosik...wybaczcie😋😋😋 Lubicie kalarepę, gości w Waszej kuchni.?Jeśli nie, czas to zmienić. Kalarepa jest skarbnicą wielu witamin i minerałów, a przy tym niskokaloryczna bo 100 g surowej kalarepy ma tylko 27 kcal, a gotowanej jedynie 2 kcal więcej. Pyszna gotowana , pieczona , również na surowo zamiast czipsów. Działa grzybobójczo i bakteriobójczo. Zmniejsza ryzyko wystąpienia wrzodów żołądka i dwunastnicy na skutek zakażenia bakterią Helicobakter Pylori. Zawiera sporo luteiny, wspomaga funkcjonowaie wzroku, oczyszcza organizm z toksyn, działa przeciwnowotworowo. Jedzmy kalarpę ! 😍😍😍😍 Przepis : ✔kalarepa (lepsza mniejsza lub średnia- miej włóknista ) ✔ryż jaśmiowy ✔przyprawy :sól, pieprz, szafran, tymianek ✔ser grana padano i cheddar ✔marchew ✔cebula ✔masło ( do smażenia i wysmarowania formy ) ✔natka. Kalarepki obrać, ściąć wierzch i drewniały spód, wydrążyć łyżką środek, miąższ pokroić w kosteczkę, przesmażyć z cebulką i marchewką, dodać do ugotowanego z szafranem ryżu. Kalarepę podgotować ok 15 min. w osolonej wodzie lub bulionie, nadziać ryżem, do formy włożyć pokrojoną przyprawioną dynię, skropić olejem lub masłem, przykryć naczynie i do piekarnika 180 st. na ok 30 min , do miękkości. Pod koniec posypać serem i zapiec Pycha. Róbcie i smacznego😍😍😍przekonałam do jedzenia kalarepy? Piękne zielone talerze @porcelanabogucice😍 #współpraca . "