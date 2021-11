Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 2.11.2021?

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 2.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "*CIASTO CYTRYNOWE Z BORÓWKAMI I KRUSZONKĄ* PRZEPIS PONIŻEJ*Witajcie dzisiaj szybka przypominajka przepisu na naszybsze ciacho świata i jakie pyszne. Palce lizać. Często pieczecie ciasta w domu czy raczej kupujecie? GŁODOMORY SĄ NA TAK. Buziaki.---Przepis:-4 jajka-sok z 1 cytryny-2 szklanki mąki-4 łyżki skrobi ziemniaczanej -3/4 szklanki drobnego cukru -3/4 szklanki oleju -pół szklanki serka waniliowego homogenizowanego-2 łyżeczki proszku do pieczenia-300 g borówekJajka wbijamy do miski i ubiejamy na gładką pianę z cukrem. Do miski z jajkami wlawamy powoli olej. Zmniejszamy obroty na małe i dodajemy serek homogenizowany oraz sok z cytryny. Wyłączamy mikser i doajemy przesiane przez sito mąki i proszek do pieczenia. Mieszamy szpatułką. Wykładamy borówki. Robimy kruszonkę: 75 g mąki, 50 g cukru, 50 g masła. Posypujemy po wierzchu.Pieczmy w nagrzanym piekarniku w 170 stopniach (góra-dół) u mnie forma 21 cm przez okolo 60 minut do suchego patyczka. Smacznego---Obserwujcie @cossiegotuje i zostawiajcie ♡---#ciacho #fitprzepisy #ciasto #domoweciasto #domowewypieki #kruszonka #cytryna #pysznejedzonko #dieta #fitniefit #ciastodomowe #domowejedzenie #wiemcojem #deser #wegeprzepisy #wege #pysznieizdrowo #ciachonaweekend #wiemcojem #smacznejedzenie . "

Wegańskie przepisy na obiad, kolację czy śniadanie nie muszą być nudne. Codziennie mnóstwo wegan przygotowuje autorskie dania wegańskie i chętnie dzieli się przepisami. Sprawdziliśmy, co ostatnio pojawiło się ciekawego na Instagramie. Zobacz najciekawsze pomysły na wege dania. Co jedzą weganie, a czego nie? Dieta wegańska to nie tylko rezygnacja z jedzenia mięsa czy ryb, ale także z produktów pochodzenia zwierzęcego. Każdy może sam zdecydować, które produkty wyklucza ze swojej diety całkowicie, a które warunkowo dopuszcza. Jednak są pewne zasady, po których poznamy weganina: Czy weganie jedzą ryby? Ryby to żywe istoty, a więc weganin nie powinien po nie sięgać. Podobnie z wszelkimi owocami morza.

Ryby to żywe istoty, a więc weganin nie powinien po nie sięgać. Podobnie z wszelkimi owocami morza. Czy weganie jedzą jajka? Nie. Choć nie jest to de facto mięso, produkcja jajek na fermach przyczynia się do cierpienia zwierząt i zabijania ich, gdy przestają być potrzebne.

Nie. Choć nie jest to de facto mięso, produkcja jajek na fermach przyczynia się do cierpienia zwierząt i zabijania ich, gdy przestają być potrzebne. Czy weganie jedzą miód? To dość kontrowersyjny produkt, jednak większość wegan po niego nie sięga. Pszczoły produkują miód, by mieć co jeść w zimowe miesiące. Odbierając im go, pozbawiamy ich pożywienia. Często stosuje również inne zabiegi, jak podcinanie skrzydeł królowej, aby nie uciekła z ula.

To dość kontrowersyjny produkt, jednak większość wegan po niego nie sięga. Pszczoły produkują miód, by mieć co jeść w zimowe miesiące. Odbierając im go, pozbawiamy ich pożywienia. Często stosuje również inne zabiegi, jak podcinanie skrzydeł królowej, aby nie uciekła z ula. Czy weganie jedzą chleb? Tak, ale nie każdy. Klasyczny chleb nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego, ale niektóre chleby czy bułki wypiekane są z użyciem jaj, masła, maślanki itp. Takie pieczywo nie jest wegańskie.

Proste przepisy na wegańskie dania

CIASTO CYTRYNOWE Z BORÓWKAMI I KRUSZONKĄ PRZEPIS PONIŻEJ*

Witajcie dzisiaj szybka przypominajka przepisu na naszybsze ciacho świata i jakie pyszne. Palce lizać. Często pieczecie ciasta w domu czy raczej kupujecie? GŁODOMORY SĄ NA TAK. Buziaki. Przepis:

-4 jajka

-sok z 1 cytryny

-2 szklanki mąki

-4 łyżki skrobi ziemniaczanej

-3/4 szklanki drobnego cukru

-3/4 szklanki oleju

-pół szklanki serka waniliowego homogenizowanego

-2 łyżeczki proszku do pieczenia

-300 g borówek

Jajka wbijamy do miski i ubiejamy na gładką pianę z cukrem. Do miski z jajkami wlawamy powoli olej. Zmniejszamy obroty na małe i dodajemy serek homogenizowany oraz sok z cytryny. Wyłączamy mikser i doajemy przesiane przez sito mąki i proszek do pieczenia. Mieszamy szpatułką. Wykładamy borówki.

Robimy kruszonkę: 75 g mąki, 50 g cukru, 50 g masła. Posypujemy po wierzchu.

Pieczmy w nagrzanym piekarniku w 170 stopniach (góra-dół) u mnie forma 21 cm przez okolo 60 minut do suchego patyczka. Smacznego Obserwujcie @cossiegotuje i zostawiajcie ♡

Jutro o 17:00 na naszym instagramowym profilu @sanhajduk porozmawia z @darialadocha 💚 Dziewczyny poruszą m.in. temat diet: czy one w ogóle mają sens? 🤔 Będzie też o budowaniu odporności w tym najtrudniejszym dla zdrowia okresie. Przygotujcie notatniki, bo liczymy, że Daria zdradzi przepis ze swojej najnowszej książki! 🥗

Przepis od @wyszlozpieca 💚 Kolejna odsłona dyni, czyli wegańskie cynamonki dyniowe 🍅 Są w pięknym kolorze i smakują jesienią - przyprawami korzennymi, karmelem i dyniową słodyczą 🖤 Jest jeszcze coś fajnego, o czym muszę napisać - ich ciasto (może dzięki dyni, może dzięki olejowi zamiast masła??) jest NAJLEPSZYM drożdżowym ciastem, jakie dotąd jadłyśmy. Mięciutkie, ale nie rozmoknięte, puszyste, ale nie zbyt suche, fantastycznie elastyczne i ciągnące, a jednocześnie rozpływające się w ustach 😌 Serio bajka.

SKŁADNIKI na ciasto:

550 g mąki pszennej

7 g drożdży suchych

80 g cukru

180 ml mleka roślinnego (sojowe najlepsze)

3/4 szkl. puree z dyni

50 ml oleju roślinnego

szczypta soli SKŁADNIKI na nadzienie:

60 g margaryny roślinnej

120 g cukru

1 łyżka cynamonu Wyrabiamy ciasto ze wszystkich składników prócz oleju. Olej dodajemy na samym końcu i odstawiamy do wyrośnięcia na ok. godzinę. Przygotowujemy nadzienie, miękką margarynę mieszając z cukrem i cynamonem, aż powstanie z nich cynamonowa pasta. Ciasto rozwałkowujemy na prostokąt, smarujemy pastą i zawijamy. Kroimy nasz rulon w małe ślimaczki. Układamy je na blaszce i zostawiamy na 20 min, smarujemy potem mlekiem roślinnym i pakujemy do piekarnika - ok. 15 min na 200 stopni góra dół. Smacznego! Jeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉

#dietetycznie #dieta #zdrowadieta #okiemdietetyka #weganka #siłazroślin #żrętrawę #wegańska #wegansko #dietaroslinna #dietaroślinna #weganiepolska #weganie #polishvegan #weganizm #wege #warzywa #wegańskie #zdrowejedzenie #zdroweodżywianie #weganizmjestprosty #wegetarianizm #roslinniejemy #veganfood #wegetariańskie #bezmiesa #cojedzaweganie #wegańska #weganizmdlabiednychileniwych

Boczniaki w mięsnej marynacie są wyjątkowo aromatyczne, dzięki dodatkowi przypraw i sosu sojowego. Takie boczniaki świetnie nadadzą się na wegegrilla, chociaż z patelni smakują równie dobrze 👌🏼❤️ Przygotowuje się je bardzo szybko, a znikają jeszcze szybciej, podjadane również przez osoby jedzące mięso 😅gorąco polecam zwłaszcza jako niskowęglowodanową wege alternatywę na grilla 🔥 Lubicie boczniaki?

🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: BOCZNIAKI W MIĘSNEJ MARYNACIE

➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis

➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis Ten przepis jest

➡️ wegański

➡️ bez jajek

➡️ bez nabiału

➡️ bez glutenu

➡️ bez orzechów

➡️ keto

#wegeprzepis #wege #przepis #wegetarianskie #wegetarianizm #grill #wegegrill #weganskieprzepisy #weganskiejedzenie #wegańskie #weganizm #fitprzepisy #zdroweprzepisy #zdrowegotowanie #lubiejesc #jemzdrowo #boczniaki

#keto #ketoza #ketodiet #ketoprzepisy #ketojedzenie #ketopolska #bezjajek #beznabiału #bezglutenu

Jak co roku, 𝟙 𝕝𝕚𝕤𝕥𝕠𝕡𝕒𝕕𝕒 obchodzimy 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗻́ 𝗪𝗲𝗴𝗮𝗻 🌱 Jak powiedział Albert Einstein: “Nic nie przyniesie większej korzyści ludzkiemu zdrowiu oraz nie zwiększy szans na przetrwanie życia na Ziemi w tak dużym stopniu, jak ewolucja w kierunku diety wegetariańskiej”. Jesteśmy ciekawi, czy zgadzacie się z jego teorią❓

Pssst… Na naszym Facebooku dostępny jest już przepis na te pyszne wegańskie kuleczki kokosowe z migdałem w środku 🍪 Koniecznie spróbujcie‼

Pierogi z fasolowym farszem!! Zbierałam się do tego przepisu chyba z dwa lata. Wreszcie z pomocą mojej wspaniałej babci Marysi udało się i w zeszłym tygodniu ulepiłyśmy 60 pierogasów.

🥟Farsz jest banalny:

Ok 200g suchej fasoli jaś tyczny namocz w osolonej wodzie przez 12h. Wymień wodę i gotuj fasolę do miękkości. Odcedź i przenieś do miski.🧅🧅2 cebule posiekaj drobno i podsmażaj na oliwie z dodatkiem 3 liści laurowych i 3 ziaren ziela angielskiego. Smaż aż cebula będzie rumiana. Wyciągnij liście i ziele angielskie. Dodaj do fasoli cebulę i zblenduj w kilku miejscach. Mogą być grudki. Dodaj 2 łyżeczki majeranku, łyżeczkę pieprzu ziołowego, 2 łyżki octu jabłkowego. Wymieszaj, spróbuj i dopraw solą. Lep jakby jutra nie było!

Inspiracją oczywiście był farsz do pierogów ruskich. Do farszu można dodać ugotowane ziemniaki. Na własną odpowiedzialność bo może być za smaczne!

Pierogi podawaj z cebulką lub genialnymi skwarkami z kaszy gryczaczanej. Cały przepis na pierogi i skwarki znajduje się na blogu⬆️⬆️Link u góry w bio profilu!

Tym przepisem rozpoczynam drugi po lecie najfajniejszy okres w roku. Czyli okres zimowego świętowania, gotowania pierogów, pieczenia pasztetów, picia grzańca i ponczu i śpiewania piosenek o śniegu!

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

#christmas #christmasrecipe #christmukkah #hanukkah #kreplach #recipe #veganchristmas #pierogi #dumplings #polishcuisine #homemade #comfortfood #food #veganfood #vegan #weganizm #plantbasedfood #plantbaseddiet #plantbased #christmastime🎄 #święta #jedzenie #przpis

Kostki orzechowo migdałowe z daktylami, wegańskie i bezglutenowe, bez maki i białego cukru, bez pieczenia. Szybkie i łatwe, no i pyszne. Przepis wg #love&lemons. Przepi już czeka na blogu, wystarczy kliknać na link w bio albo wejść na @majaskorupska.blogspot.com #peanutbars #peanutandalmondbars #kostkiorzechowe #batonyorzechowe #wegańskie #wegańskieprzepisy #vegan #veganrecipes #vegansweets #glutenfree #glutenfreefood #gfsweets #dates #loveandlemons #majaskorupskablogspotcom

SZYBKI OBIAD 🔽 PRZEPIS 🔽 Zacznę tylko od tego, że warto wrzucić do swojej diety SZPINAK, a to dlatego, że jest cennym źródłem antyoksydantów oraz witamin (K, E, C, A). Oprócz tego zawiera luteinę, która jest ważna dla naszego wzroku! ✔️

Szpinak jest też prosty w przygotowaniu i można wykombinować z niego wiele pysznych dań! Zacznijmy od najprostszego 💁🏼‍♀️ PRZEPIS:

▪️80g makaronu penne*

▪️30g tofu wędzonego

▪️2 garści szpinaku

▪️5 łyżek śmietanki 18% lub jogurtu naturalnego

▪️1/4 cebuli

▪️Sól, pieprz, sos sojowy, czosnek

▪️1 łyżeczka oleju rzepakowego Makaron gotujemy. Rozgrzewamy olej, cebulę, tofu i czosnek siekamy i podsmażamy na złoty kolor. Następnie wrzucamy na patelnie szpinak i mieszamy z cebulką. Gdy szpinak się "zmniejszy" wlewamy śmietankę/jogurt i doprawiamy solą, pieprzem i sosem sojowym. Smacznego! *Pamiętajcie, że makaron zawsze ważymy przed gotowaniem! 💁🏼‍♀️

FIT SNICKERS? 🥜🍫 Proszę bardzo! Słodycz uzyskujemy z erytrytolu lub odżywki białkowej oraz z suszonych daktyli.

Przyznam szczerze, że celowałam w deser jednoporcjowy, ale wiele przepisów korzysta z żelatyny, której ja i reszta weg*an nie jada. Ostatecznie stworzyłam własny, bez dodatku żelatyny, i jest PRZEPYSZNY! Ale, 500 ml deseru zdecydowanie jak dla mnie nie jest jednoporcjowe, dlatego polecam rozdzielić go na kilka posiłków lub podzielić się z bliskimi 🙂 Lubicie takie desery?

➡️ bez jajek

➡️ bez cukru #wegeprzepis #wege #przepis #wegetarianskie #wegetarianizm #wegesłodycze #sniadaniemistrzow #śniadanie #fitprzepisy #zdroweprzepisy #zdrowegotowanie #lubiejesc #jemzdrowo #domoweslodycze #slodkosci #słodkości #bezjajek #pycha #pychotka #bezcukru #deser #deserjednoporcjowy #snikers #snickers #orzechy #daktyle