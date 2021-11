Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 21.11.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 21.11.2021: "KOTLECIKI DYNIOWE🎬😍🌱 ❗ Przepis ❗👇Dziś przepis last minute z dynią, jeszcze korzystając z sezonu😍 Nigdy wcześniej nie robiłam kotlecików z dynią, dopiero w tym roku wpadłam na ten pomysł i nieskromnie powiem, że wyszły sztosowe! Przypieczone z zewnątrz i mięciutkie w środku, z dodatkiem curry idealne na jesienny obiad 😎Składniki:- ok. 200g upieczonej dyni (ja używam piżmowej)- 400g ugotowanej ciecierzycy (ja korzystam z gotowej ze słoika)- 1 cebula- 1 ząbek czosnku- 1-2 łyżki sosu sojowego - 4 łyżki bułki tartej- 1 łyżka bazylii suszonej- 1 łyżeczka przyprawy curry- 1/2 łyżeczki papryki wędzonej - sól/ pieprz 👉🏻 Dynie przekrój na pół, usuń pestki, połówki dyni przełóż do naczynia żaroodpornego i skrop oliwą z oliwek. Dynie przypraw z wierzchu solą, pieprzem i papryką wędzoną. Jeśli używasz inny rodzaj dyni niż piżmowa, możesz przekroić ją na mniejsze kawałki 🙂👉🏻 Dynię piec około 30 minut w piekarniku nagrzanym na 180-190 stopni.👉🏻 Cebulę i czosnek pokrój w kostkę.👉🏻 Do pojemnika do blendowania dodaj upieczoną dynię, odcedzoną ciecierzycę oraz resztę składników i zblenduj wszystko na gładką masę. Jeśli jest zbyt klejąca dodaj więcej bułki tartej.👉🏻 Ręce zwilż wodą lub paroma kroplami oleju (polecam tą opcję - dzieki temu kotleciki sie ładnie zarumienią!) i uformuj kotleciki. Piecz ok. 40-45 minut w piekarniku nagrzanym na 190 stopni, termoobieg. W połowie czasu obróć kotleciki żeby się przypiekly równomiernie z obu stron 😎.......#jesiennyobiad #dynia #dyniapiżmowa #dyniowelove #wegekotlety #kotletydyniowe #wegebabka #wege #przepis #vegefood #roslinniejemy #wegetarianizm #zdroweprzepisy #bezmiesa #jemzdrowo . "