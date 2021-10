Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 21.10.2021? Newsroom 360

Przepis od @tojemedrek 💚Dzisiaj kluchy z potężnym, gęstym, oblepiającym sosem 🎃Sos z pieczonej dyni i masła orzechowego (około 8-10 sporych porcji):500g dyni3 ząbki czosnku (rozgniecione, nadal ze skorupką)1-2 małe cebule (obrane, pokrojone w ćwiartki)5 łyżek oliwy z oliwekkilka porządnych szczypt solinieco pieprzu250ml bulionu warzywnego500-1000ml neutralnego, niesłodzonego mleka roślinnego5 łyżek masła orzechowego3 łyżki pasty miso (lub sosu sojowego, ale rekomenduje miso)2 łyżki płatków drożdżowych1 łyżka zmielonych, suszonych grzybów (opcjonalnie)1-2 łyżeczki wędzonej papryki (zależy jak bardzo ją lubicie)1 łyżeczka cynamonu1cm startego, świeżego imbiruspora szczypta płatków chili lub chili w proszku – do smakuWykonanie:Dynię obieramy (jeżeli trzeba), wybieramy gniazda nasienne i kroimy w kawałki około 1cm grubości. Na blasze rozkładamy papier do pieczenia i układamy dynię, cebulę i czosnek.Polewamy oliwa po całości, posypujemy solą i pieprzem. Lekko mieszamy. Włączamy piekarnik na 200°C, grzanie góra/dół i po nagrzaniu piekarnika wkładamy blachę z warzywami. Pieczemy 30 min a po tym czasie na 5 min umieszczamy na górną półkę na opcję grill by lekko przypalić warzywa z wierzchu.Wyciągamy z piekarnika do przestudzenia.Upieczone warzywa (czosnek obieramy ze skorupki) oraz wszystkie pozostałe składniki umieszczamy w blenderze (jeżeli macie mniejszy kielich można podzielić wszystko na pół). Blendujemy do uzyskania gładkiej, gęstej masy.P.S. Z przepisu wychodzi jedzenia na kilka dni, więc możecie zrobić połowę 😆