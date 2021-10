Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 19.10.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 19.10.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Przepis od @mniumniu 💚Wegańska pasta bezrybna! Smakuje jak kiedyś moja ulubiona pasta z makreli, a nie ma w niej grama 🐟. Jedynie kilka składników i jakieś 5 minut przygotowywania i pasta gotowa, spróbujecie? -PRZEPIS⬇️250g tofu wędzonego 1 arkusz nori4 łyżki wegańskiego majonezu2 łyżeczki musztardy2 łyżeczki oleju lnianego1/4 łyżeczki syropu klonowego świeżo mielony czarny pieprz sól, najlepiej wędzona ✅Tofu pokrusz do kielicha blendera, dodaj pocięte nori i wszystkie pozostałe składniki✅Zblenduj na gładką, puszystą masę. Przełóż do słoiczka i przechowuj w lodowce do 4 dni.