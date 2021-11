Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 17.11.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 17.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "🕎Racuchy drożdżowe z jabłkami.🕎Najlesze na śniadanie, deser, podwieczorek lub przysmak podczas świętowania ChanukiPRZEPIS⬇️W misce połącz 1 szklankę (taką 220-250ml) mąki pszennej, 1 szklankę mleka roślinnego lub wody, 2 łyżki cukru, szczyptę soli i łyżeczkę droży instant lub okolo 15g świeżych drożdzy. Wymieszaj. Przykryj i zostaw na około 30 minut.2-3 duże jabłka obierz i pokroj z plasty. Do ciasta wsyp pokrojone kawałki jabłka i dodaj szczodrą szczyptę cynamonu.Na patelni rozgrzej kilka łyżek oleju. Porcjuj masę i smaż na rumiano z obu stron. Trzymaj na małym ogniu by racuchy zdążyły się dobrze usmażyć w środku.Przed podaniem posyp cukrem pudrem (lub koksem)Balnalny przepis co nie?...#recipe. "