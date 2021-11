Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 14.11.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 14.11.2021: "Uważacie, że jesień i sałatki idą w parze? 🤔My sądzimy, że jak najbardziej! Mogą być wciąż świeże, kolorowe i przyciągać wzrok – zapraszamy zatem na indyjską sałatkę z ciecierzycą 💜Sałatka ta jest także serwowana podczas święta Diwali w Indiach, które właśnie miało miejsce ✨Jeszcze tylko do jutra możecie wziąć udział w naszym konkursie organizowanym wraz z @pysznieczyprzepysznie, nie zwlekajcie, możecie wygrać piękne indyjskie naczynia oraz zestawy naszych produktów ❤Składniki (na 4 porcje):- 1 puszka ciecierzycy (240 g po odcieku)- 1 łyżka pasty Patak’s Mild Curry- 1 czerwona cebula- 2 pomidory- 3 ogórki gruntowe- 2 miniaturowe sałaty rzymskie- 3 łyżki oliwy- 1 łyżka soku z cytryny- sól i pieprz do smaku- olejDo posypania: pestki granatuSposób przygotowania:1. Na patelni rozgrzej olej, wrzuć ciecierzycę, dodaj pastę, smaż przez 5 minut, często mieszając. 2. Warzywa pokrój w kostkę i umieść na półmisku. 3. Przygotuj dressing łącząc oliwę z sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem. 4. Do warzyw dodaj ciecierzycę, polej dressingiem i posyp granatem. Podawaj od razu po przygotowaniu.#kuchniaindyjska. "