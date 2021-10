Wege przepisy na makaron, ryż i inne pomysły. Co zjeść 11.10.2021? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 11.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Ta zupa...Ona chyba mnie uzdrowi!🙃 ❤🙏Odświeżającą zupa marchewkowa z mango i imbirem! Eksplozja samku, genialna😍Jeszcze nie liczyłam wszystkich moich książek kucharskich, ale myślę, że jak na kucharkę amatorkę to mam ich dość sporo, jednak mimo to, cały czas poszukuje nowych. Zwłaszcza bazujących na kuchni roślinnej. Wciąż coś nowego i wspaniałego odkrywam. I tak też jest z tą książką @karolina_ponzo_blog Proste, ale fascynujące smaki 🙂 Kolejny przepis, który mnie nie zawiódł, a wręcz onieśmielał 🙂 Cieszę się, że intuicja podpowiedziała mi aby sięgnąć po tę książkę 🙂 Warto zacząć z nią przygodę kulinarną 🙂 #vegerozpusta. "