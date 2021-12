Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 8.12.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/jenifoto

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 8.12.2021: "Pasztet z fasoli i suszonych pomidorów, zapiekany z żurawinową konfjiiituiiirąJa wczoraj : nie będę już wrzucać nowych przepisów, tylko perzypominać stare.Ja dziś : nowy przepis! Wczoraj Upiekłam bajeczny pasztet. Oto on⬇️Ok 300 suchej białej fasoli zalej wodą. Dodaj 2 łyżki soli. Zostaw na 10h następnie wymień wodę i gotuj do miękkość, ale niech fasola się nie rozpada. Dobrze odcedź.Włącz ulubioną piosenkę Sinatry. Na patelni rozgrzej kilka łyżek oliwy. Podsmażaj 1 posiekaną cebulę lub pora. Dodaj 2 liście laurowe, 2 ziela angielskie. Śpiewaj. Dodaj 1 łyżeczkę estragonu i 1 łyżeczkę tymianku. Dodaj starego na tarce selera lub dorodną pietruszkę. Smaż ok 10 minut by warzywo odparowało wodę. Ignoruj sąsiada którzy wrzeszczy że fałszujesz. Wyłów ziele angielskie i liście. Całość przenieś do miski. Dodaj Ugotowaną fasolę oraz kilka suszonych pomidorów z zalewy. Ja dodałam też pływające z pomidorami kapary. Zmiksuj. Spróbuj. Dopraw solą, pieprzem białym i gałką muszkatołową.Przenieś do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Uderz kilka razy dnem o blat. Kruca! Nie tak mocno! Wierzch przykryj warstwą domowej konfitury z żurawiny. Łatwo ją zrobić. Wystarczy ok 300-500g żurawiny (może być mrożona) zasypać około szklanką cukru, dodać sok z 1 cytryny i podsmażać. Konfitura powinna być kwaśno, słodkawa.Pasztet piecz w 180-200 stopniach około 40 minut. Następnie niech całkiem przestygnie. Po pewnym czasie możesz go wyjąć z formy.Jest boski. Lekko słodki i umami. A konfitura dodaje wyrafinowanego akcentu....#pate. "