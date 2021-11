Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 8.11.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Elena_Danileiko

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 8.11.2021: "Idealna zupa na jesienne chłody? Moim hitem jest marokańska zupa harira 🌶🍅 Tradycyjnie gotowana jest na jagnięcinie, dziś jednak proponuję jej wegańską wersję, bogatą w białko 😋 Składniki: ❤️Puszka ciecierzycy❤️Puszka krojonych pomidorów ❤️Szklanka zielonej soczewicy❤️Mały przecier pomidorowy ❤️Średnia cebula ❤️2 marchewki ❤️Przyprawy: papryka chili, słodka papryka, cynamon, imbir, sól❤️Oliwa z oliwek ❤️Do podania: limonka, chleb, humus, kolendra Przygotowanie: 🤎Cebulę i marchew zeszklić na oliwie, dodać przyprawy 🤎Po 5 min dodać pomidory i przecier 🤎Po kolejnych 5 min wlać soczewicę i dodać wodę 🤎Gotować ok. 20min, następnie dodać ciecierzycę i gotować 3 min🤎Podawać skropioną limonką, z chlebem i humusem 😋 Zapisz, żeby wykorzystać przepis później 😉 Jaki przepis wypróbować dla Was następnie? Cudownego poniedziałku! .....#wegańskie. "