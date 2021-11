Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 7.11.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 7.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Przepis od @_vegabi_ 💚𝑃𝑖𝑒𝑐𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑠́𝑙𝑖𝑤𝑘𝑖 𝑝𝑜𝑑 𝑘𝑟𝑢𝑠𝑧𝑜𝑛𝑘𝑎̨ 𝑧 𝑜𝑟𝑧𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖 𝑤𝑙𝑜𝑠𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑖 𝑐𝑧𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎̨ 💜 / 𝐵𝑎𝑘𝑒𝑑 𝑝𝑙𝑢𝑚𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑐𝑟𝑢𝑚𝑏𝑙, 𝑤𝑎𝑙𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 💜Gorące, miękkie, słodkie śliwki przykryte chrupiącą kruszonką z podpieczonymi orzechami i rozpuszczoną czekoladą 🍂📝 PRZEPIS 📝✔️ ok.300g śliwek bez pestek ✔️ 20g mąki gryczanej/jaglanej/ryżowej✔️ 10g waniliowej odżywki białkowej @myproteinpl (lub tyle samo mąki i aromat waniliowy)✔️ 25g płatków owsianych ✔️ 10g masła orzechowego ✔️ 20g syropu klonowego✔️ 1-2 łyżki mleka roślinnego ✔️ szczypta soli ✔️ cynamon (tyle ile lubisz)✔️garść posiekanych orzechów włoskich i czekolady ⬇️Śliwki pokrój w kostkę i przełóż do naczynia żaroodpornego. W miseczce wymieszaj pozostałe składniki lekko rozgniatając je palcami. Posyp ciastem owoce i włóż do piekarnika rozgrzanego do 180*C. Piecz ok. 15 minut, aby kruszonka była przyrumieniona.Jeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉⠀Zachęcamy też wejście na profit autora przepisu ❤️⠀Oznacz znajomego, który koniecznie musi zobaczyc ten przepis 💪_____________⠀#dietetycznie. "