Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 6.12.2021

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Elena_Danileiko

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 6.12.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "PAPRYKOWY GULASZ Z OGÓRKAMI❤️Dość szybkie i rozgrzewające danie, w którym wykorzystałam kolorowe papryki. Ale spokojnie można się ograniczyć tylko do czerwonej. ☘ Dodatek kiszonego ogórka zawsze fajnie komponuje się w różnego rodzaju gulaszach. ☘ Wykorzystałam też teksturowane białko z grochu. Możesz użyć sojowego, a jak nie masz to po prostu pominąć lub by było bardziej sycąco to dodać trochę ugotowanych strączków, np. zieloną soczewicę lub ciecierzyce.☘ Gotowe danie podajemy z szybką słonecznikową śmietaną, której sobie nie żałujemy 😉Przepis na blogu.