Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 5.11.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 5.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Dziś moja ukochana pasta z pieczonej marchewki. 💚 Wyszła całkiem przypadkiem, gdy zapiekałam kiedyś marchewkę do pomodorówki. Przepis jest banalnie prosty: 6 marchewek pokrojonych na 4 części; 2 małe cebule w pióra; 4 ząbki czosnku, obrane; olej(2 łyżki), sól i pieprz; mieszamy razem a następnie pieczemy wszystko w 220°C na górnym poziomie piekarnika (wstawiam jak jużdo 150 się nagrzeje), ok 15-20min, aż zacznie się lekko przypalać cebula. Później przekładamy do wysokiego naczynia blendera i dodajemy pół szklanki passaty pomidorowej albo pomidorów krojonych z puszki.Blendujemy i gotowe 🤗 Przyprawiamy oczywiście po swojemu solą i pieprzem czy jakimiś ziołami. 💚#pastamarchewkowa. "