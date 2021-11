Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 25.11.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 25.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Przepis od @zalewianka 💚Nie samym chlebem człowiek żyje - powiedział ktos kiedys i….. zmarł. Jaka z tego nauka?Lepiej jeść chlebek niż nie. Ale ale! Dla odmiany ja sama zjem czasem coś innego, ale wciąż mącznego - kocham pastę, kluchy, makarony! To taka skrótowa odpowiedź na pytanie, jak to robie, ze ciagle jestem taka radosna: w makaronie jest tryptofan, który w mózgu przekształca się w serotoninę🧠. Ale dość z tą naukową gadką - niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie lubi kluseczków👀. SPAGHETTI W SOSIE DYNIOWYM GOCHUJANG🌶, czyli danie trochę włoskie, trochę koreańskie, a jakie dobre i szybkie! Koniecznie spróbujcie!PS. Pastę gochujang kupicie na allegro, w innych czeluściach internetu lub w sklepach z żywnością azjatycką! A teraz do dzieła!Składniki (na 2 porcje lub 1 zalewiankową):💚140g suchego makaronu spaghetti💚150g puree z pieczonej dyni muszkatałowej lub piżmowej💚1/4 szklanki mleczka kokosowego💚2 łyżeczki pasty gochujang💚2 ząbki czosnku💚1 łyżka oliwy💚opcjonalnie wegański serek kremowy (ale w sumie to ja użyłam tylko do foteczki)Przygotowanie:Makaron ugotować AL DENTE w dużej ilości mocno osolonej wody, wodę zachować!Puree dyniowe zmiksować z mleczkiem kokosowym i pastą gochujang. Odstawić.Na małej patelni rozgrzać oliwę. Pokrojony w plastry czosnek wrzucić na gorącą oliwę i podsmażać do zarumienienia.Makaron wymieszać z sosem. W razie potrzeby podlać wodą z gotowania makaronu. Posypać czosneczkiem i zajadać! Jest tak dobry, że ja jadłam nawet na zimno już po sesyjce😉.