Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 22.11.2021

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 22.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Jest poniedziałek. Jest nowy świąteczny przepis na blogu.PASZTET dyniowy 🤤⬇️⬇️Na początku należy upiec około 1 -, 1,5kg dyni, obranej i pokrojonej w kostkę.Na petelni rozgrzej oliwę i zacznij smażyć posiekaną cebulę w towarzystwie posiekanego czosnku, 3 liści laurowych i 3 kulek ziela angielskiego.Przenieś usmażoną cebulę do upieczonej dyni. Można dodać ugotowanej fasoli lub innego strączku by pasztet był bardziej treściwy. Usuń liście i ziele. Dodaj łyżeczkę imbiru, 1/2 łyżeczki cynamonu, szczyptę gałki muszkatołowej, 2 łyżki sosu sojowego, 3 łyżki koncentratu pomidorowego, 2 łyżeczki majeranku lub tymianku, opcjonalnie ostrą paprykę. Zmiksuj. Masa pewnie jest dość mokra. Trzeba dodać spoiwo. To może być ok 2-3 łyżki kaszy mannej, bułki tartej lub mielonych płatków owsianych. Wymieszaj o zostaw na około 10 minut. Spróbuj dopraw solą i pieprzem. Zadecyduj czy jest sens dodawać jeszcze bułki tartej.Przenieś do foremki.Od góry przystrój świeżymi pomidorkami, suszonymi pomidorkami, konfiturą z zorawony lub czerwonej cebuli. Postaw na wyobraźnię!Piecz około 40 minut w 180 stopniach. Zostaw do całkowitego wystygnięcia.Cały przepis ⬆️ na blogu. Link w bio profilu ⬆️..#christmas. "