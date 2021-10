Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 22.10.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 22.10.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Przepis od @_reb_veggie 💚☀️KROKIETY Z FARSZEM PIECZARKOWYM Z TOFU☀️🧡Około 6 krokietów☀️NALEŚNIKI:300g mąki250ml napoju roślinnego250ml wody gazowanej2 łyżki olejuPrzyprawy jeśli lubisz- papryka, zioła, suszone pomidoryŁyżeczka pdpSzczypta soliWymieszaj składniki mokre w misce i osobno suche. Dodaj suche do mokrych i wymieszaj dokładnie trzepaczką. Usmaż 6 naleśników na lekko natłuszczonej patelni.☀️FARSZ:500g pieczarek1 cebula50g kapusty kiszonejTofu wędzoneKilka suszonych pomidorówPrzyprawy: sól, pieprz, czosnek, tymianek, płatki drożdżowe, suszone pomidory Łyżka olejuSos czosnkowy @sfd lub 2 ząbki czosnkuŁyżeczka sosu sojowegoJeśli lubisz, możesz dodać wegański serReszta ciasta naleśnikowegoZmielone płatki owsiane (lub mąka)- ok. 50gPłatki drożdżowe- ok. 2 łyżkiRozgrzewamy olej na patelni. Dodajemy pokrojone pieczarki i cebulę. Doprawiamy. Dodajemy sos sojowy i czosnkowy. Smażymy do momentu, kiedy zmiękną i odparują. W międzyczasie blendujemy tofu z suszonymi pomidorami i doprawiamy pastę do smaku (przyznam, że jestem leniem i najczęściej dodaje ketchup..😂) Podsmażone pieczarki mieszamy z kapustą kiszoną i pastą. W razie konieczności doprawiamy.Nakładamy farsz na środek naleśnika (ewentualnie dodajemy ser) i zaginamy na dwóch rogach do środka i zwijamy całość (to nie jest łatwe ale trochę wprawy i się da!) Każdego z nich zamaczamy w pozostałym cieście, a następnie obtaczamy w mące wymieszanej z płatkami drożdżowymi i kładziemy na rozgrzaną patelnie i przypiekamy z dwóch stron.Ja podałam ze szpinakiem, pomidorkami i kiszonkami 💙