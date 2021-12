Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 2.12.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Elena_Danileiko

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 2.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Strączki dobre na wszystko! Zgadzacie się? Lubicie je jeść wraz z dziećmi? Które jadacie najczęściej? Soczewicę?Ciecierzycę? A może groszek?👉Warzywa strączkowe to niesamowita bomba wartości. Większość z nich jest lekkostrawna i mogą być spożywane codziennie. Zawierają cenne białka roślinne, węglowodany, mają niską zawartość tłuszczu i cholesterolu, są bogate w witaminę B6, potas, magnez, żelazo oraz rozpuszczalny błonnik. Każde z nich, wnosi do diety dziecka cenne makro – i mikroelementy. Do warzyw strączkowych należą m.in: bób, ciecierzyca, fasola, groch, soczewica, soja.🤔Czy mogę je podać niemowlakowi? Oczywiście! Zobacz naszą insta karuzelę i dowiedz się wszystkiego na temat strączków. A w bio @alaantkoweblw znajdziesz nasz super przepis na brownie z fasoli. Mniam!!!!#alaantkoweblw. "