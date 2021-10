Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 21.10.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 21.10.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "ENG⤵️Serniczek wegański o smaku matchy. Pyszny, kremowy, rozpływający się w ustach. Kremową konsystencję zawdzięcza zmiksowanym nerkowcom i śmietance kokosowej, które idealnie zastępują tu ser☺️! Świetne rozwiązanie dla osób nietolerujących nabiału! 😉Przepis: Spód:200 g daktyli Medijol lub namoczonych w gorącej wodzie2/3 szkl płatków owsianych 1/2 szkl orzechów Zmiksować i wyłozyc na spod blaszki . Nadzienie matcha : 1 1/2 szkl nerkowców moczonych cała noc1-2 łyżek @suncorefoods matcha 4 łyżki cytryny3 łyżki oleju koko 2/3 szkl gęstej części mleka kokosowego 3 łyżki syropu klonowego Zmiksować aż będzie kremowe Schłodzić min przez 4 godz . Pięknego wieczoru ! .________________________________________________ENG 👋Vegan Matcha Cheesecake Bars 🍵 my favourite vegan raw dessert 🍵 💚 Simple, easy and totally delicious😋Crust:200 g Medijol dates2/3 c rolled oats 1/2 c nuts 1 tbsp water if needed Pulse all ingredients until well processed but still a bit crumbly . Press the mixture against the sides and the bottom of the tart tin . Refrigerate for 30 min. Matcha layer :1 1/2 c cashews soaked overnight1-2 tbsp @suncorefoods matcha powder 4 tbsp lemon juice 3 tbsp coconut oil 2/3 c coconut cream 3 tbsp maple syrup (agave..) Blend until smooth and creamy . Pour on the crust . Freeze for at least for 4 hours before serving. Or refrigerate! Happy weekend everyone 😘Picture inspired by @plant.wel . .FR Héllo les amis !Voulez vous la recette en français ? Envoyer moi un message 😊 . ..#befitrecipes #veganvultures #feedfeed #foodphotography #foodlover #foodforlife #thrivemags #flatlaytoday #weganskieprzepisy #contemporaryvegan #zdrowejedzenie #veganfood #wholefoods #veganfoodspot . "