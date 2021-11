Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 18.11.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 18.11.2021: "🥢🥢 Błyskawiczna zupa z tofu w stylu tajskim 🥢🥢Cześć!😘 W dzisiejszym głosowaniu niewielką ilością głosów wygrała zupa w stylu tajskim 🤩 A więc proszę uprzejmie!Tofu:☆ kostka tofu, u mnie takiego marynowanego chili,☆ 1 łyżeczka oleju,☆ 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,☆ przyprawy: sól, czosnek, papryka.Tofu zawijamy w ręcznik papierowy, przykładamy czymś ciężkim, aby pozbyć się nadmiaru wody. Trzymamy około 20 minut. Po tym czasie kroimy w kostkę, mieszamy z mąką ziemniaczaną, solą, papryką, czosnkiem. Odstawiamy, robimy zupę:Zupa:☆ dymka,☆ 3 ząbki czosnku,☆ 2 łyżeczki pasty curry,☆ 1 łyżeczka masła orzechowego,☆ 1 łyżka oleju,☆ 100g cukini,☆ pół cebuli,☆ 10g grzybów mun,☆ 200g makaronu udon,☆ 150ml śmietanki 12%,☆ 200ml bulionu - u mnie z kostki 🤫, ale porządnej!☆ łyżka sosu sojowego.Do podania: limonka, kolendra, szczypiorek - opcjonalnie.Grzyby mun zalewamy wrzątkiem. Od dymki należy odkroić białą część, ale absolutnie nie wyrzucać 😀 szczypiorek zostawiamy na potem, a białą część siekamy. Cebulę kroimy w takie półpiórka, cukinię w plasterki, grzyby mun w mniejsze kawałki. W garnku rozgrzewamy olej, wrzucamy cebulę i dymkę, przeciskamy czosnek przez praskę, solimy, chwilę smażymy, dodajemy pastę curry, smażymy, dodajemy cukinię i grzyby mun. Zalewamy bulionem, dodajemy masło orzechowe, sos sojowy i śmietankę. Gotujemy na bardzo małym ogniu.Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy tofu i smażymy na chrupiąco.Udon gotujemy według opakowania. Nakładamy do miseczek, zalewamy zupą, posypujemy szczypiorkiem lub kolendrą, opcjonalnie wyciskamy odrobinę soku z limonki lub wrzucamy plaster do środka. Na wierzchu układamy tofu.❗Porcja(1/2): 507 kcal,B: 19gT: 27gW: 46g❗Miłego popołudnia 😘#zupa. "