Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 16.11.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/sveta_zarzamora

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 16.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Uwaga, zdania w tym temacie są podzielone! Jak przygotowujecie kluski leniwe w Waszych domach? 🧐 Niejednokrotnie spotkałam się z tym, że przepisy na leniwe kluski (zwane również czasem pierogami) różniły się od siebie w znacznym stopniu. Leniwe, które wykorzystałam w dzisiejszym przepisie zawierają ziemniaki, twaróg i niewielką ilość mąki pszennej. A jak to jest u Was? Przed Wami przepis na leniwe kluski z serem podawane z prażonymi jabłkami i gęstą śmietaną 😋😋📝 Składniki:1 opakowanie klusek leniwych z serem Jawo4 jabłka½ cytryny4 łyżki cukru trzcinowego½ kubka rodzynek½ łyżeczki cynamonu1 duża łyżka masłaDodatkowo:2 łyżki słodkiej gęstej śmietany (świetnie sprawdzi się 12%)🥄 Przygotowanie ✅ PRAŻONE JABŁKA:Jabłka myjemy, obieramy, kroimy w ćwiartki, wykrawamy gniazda nasienne i kroimy w dużą kostkę. Pokrojone jabłka wrzucamy na dużą patelnię. Dodajemy sok wyciśnięty z połówki cytryny i 3 łyżki cukru trzcinowego. Dusimy około 10 minut do momentu aż jabłka zmiękną. Dodajemy rodzynki i pół łyżeczki cynamonu. Dusimy jeszcze kilka minut do moment, kiedy jabłka będą delikatnie się rozpadać. ✅ KLUSKI LENIWE Z SEREM:Kluski leniwe z serem przygotowujemy według wskazówek producenta. W dużym garnku zagotowujemy wodę. Do posolonego wrzątku wrzucamy pojedynczo zamrożone kluski. Nie mieszamy. Od momentu wypłynięcia klusek na powierzchnię, gotujemy 6 minut na wolnym ogniu, a następnie wyławiamy je łyżką cedzakową. Na patelni roztapiamy masło, posypujemy równomiernie pozostałym cukrem. Dodajemy kluski leniwe i podsmażamy z obu stron na niewielkim ogniu, aż nabiorą złocistego koloru. ✅ SPOSÓB PODANIA:Kluski leniwe z serem podajemy z prażonymi jabłkami i łyżką gęstej śmietany.#jawo #jawolewdomu #kluskileniwe #kluskileniwezserem #pierogileniwe #wege #slodkiobiad #jablka #prazonejablka #kuchniadomowa #gotujwdomu #przepisy #domoweprzepisy #przepisybabci #zdroweposilki #conaobiad #pomyslnaobiad #tradycyjneprzepisy #tradycyjnejedzenie . "