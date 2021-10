Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 15.10.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 15.10.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "*SAŁATKA W 5 MINUT* PRZEPIS PONIŻEJ*Lubicie takie szybkie sałatki ? My bardzo, ale ja też bardzo lubię się dzielić z Wami pomysłami na nasze. Szybko, pysznie, można zabrać do pracy i robi się w mgnieniu oka. To kto wpada na porcyjkę. Głodomory są na tak. Buziaki----Przepis:Przepis:-500 g pieczarek-puszka groszku-6 jajek-1 łyżka octu-100 g sera żółtego-pęczek szczypiorku-sól, pieprz-majonezW garnku zagotowujemy wodę, w tym czasie kroimy pieczarki w dużą kostkę. Do wrzącej wody wrzucamy pieczarki i wlewamy łyżkę octu. Gotujemy około 4 minuty, odcedzamy.Jajka gotujemy na twardo. Ser zółty oraz jajka kroimy w kosteczkę. Szczypiorek siekamy na drobno. Wszystkie składniki wrzucamy do miski, solimy, pieprzymy i dodajemy z 2-3 łyżki majonezu. Smacznego.