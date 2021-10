Wege przepisy dla dzieci i dorosłych na obiad, kolację, śniadanie 14.10.2021 Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 14.10.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Mówią, że smaku nie do odróżnienia od tradycyjnych flaków! Flaki z koziej brody (siedzunia sosnowego) to wegański odpowiednik flaków z wykorzystaniem tego przepysznego grzyba. Niektóre źródła donoszą, że ma on poza walorami smakowymi właściwości lecznicze. Po ilości wejść na ten przepis wnioskuję, że już się pojawił w lasach 🍄 Gorąco polecam ten przepis 🤗Znaleźliście kiedyś kozią brodę? Dajcie znać w komentarzach! 👇🏼 ⠀_____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: FLAKI Z KOZIEJ BRODY_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________Ten przepis jest➡️ wegański➡️ bez jajek➡️ bez nabiału➡️ bez orzechów➡️ keto➡️ low carb_____________________#wegeprzepis #wege #przepis #wegetarianskie #wegetarianizm #wegańskie #weganizm #fitprzepisy #zdroweprzepisy #gotowanie #zupa #jemzdrowo #pyszne #grzyby #siedzuńsosnowy #koziabroda #grzybyleśne #pysznejedzenie #pycha #pychotka #keto. "