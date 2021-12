Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 9.12.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/scottiebumich

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 9.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Zupa z fasolki szparagowej to jedna z prostszych i smaczniejszych zup. Koniecznie z dodatkiem ziemniaków i zabielana śmietaną. Nie wymaga dużo pracy a smakuje praktycznie wszystkim 🙂 Doskonale nada się również mrożona fasolka szparagowa.Lubicie takie formy zup czy wolicie zupy krem? Dajcie znać w komentarzach! 👇🏼 ⠀_____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: ZUPA Z FASOLKI SZPARAGOWEJ_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________Ten przepis jest➡️ bez jajek➡️ bez glutenu➡️ bez orzechów_____________________#wegeprzepis #wege #przepis #wegetarianskie #wegetarianizm #wegesłodycze #fitprzepisy #zdroweprzepisy #zdrowegotowanie #lubiejesc #jemzdrowo #bezjajek #bezglutenu . "