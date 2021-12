Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 7.12.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 7.12.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Ostatnio tak się jakoś przyjęło, że jak nie mam weny do wymyślania kolacji to stawiam na makaron. Zazwyczaj po prostu w pomidorach, czasem aglio e olio, byle szybko. Przepis na ten sos wymyśliłam już latem i od tego czasu nie zliczę dni kiedy lądował u nas na obiad lub kolację, bo przy wiecznie chorych dzieciach, ząbkach i całym procesie wydawniczym ciężko było o wenę. Ten sos podaje dzieciakom bez wyrzutów sumienia, ze idę na łatwiznę, bo naprawdę ma moc i jak dotąd wszystkim bardzo smakuje☺️➡️Składniki na porcje dla 2+2:• 50 g orzeszków piniowych/ słonecznika• 200 g świeżego szpinaku• 1 łyżka soku z cytryny• 1 ząbek czosnku• 4 łyżki oliwy• 180 g jogurtu naturalnego lub śmietany 12%• 3 łyżki tartego seraW garnku umieść szpinak, dodaj odrobine oliwy i wody i dus go na małym ogniu przez pare minut, aż zmniejszy objętość. Dodaj przeciśnięty czosnek, orzeszki piniowe lub słonecznik (wtedy musisz go zmoczyć min. godzinę wcześniej) i pozostale składniki. Dus jeszcze 2 minuty a następnie zblenduj całość na gładki sos. Do sosu przełóż makaron (rób to stopniowo, by nie dodać go zbyt dużo) i wymieszaj. Wyłóż na talerze i podawaj z ulubionymi dodatkami💙A Wy co najczęściej jecie na kolacje? Podzielcie się pomysłami! Poinspirujemy się 😉#mniam. "