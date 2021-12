Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 6.12.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/YelenaYemchuk

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 6.12.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "🥕 ZIMOWY COLESLAW Z CZERWONEJ KAPUSTY 🧅 KARMELIZOWANA CEBULA 🧄 SOS AIOLI 🎃 PIECZONA DYNIA To dodatki do WEGE BURGERA 🍔 na którego przepis zamieszczę w kolejnym poście.Surówka w ziemie świetne sprawdzi się jako dodatek do pieczonej ryby czy mięsa.Zimowy COLESLAW Z CZERWONEJ KAPUSTY/ 6 porcji400 g poszatkowanej czerwonej kapusty100 g marchewki,50 g cebuli100 g jabłka10 g musztardy40 g majonezu (na diecie redukcyjnej używamy jogurt grecki lekki)30 g jogurtu greckiego lekkiego10 g ksylitolu lub miodu¾ łyżeczki soli½ łyżeczki czarnego pieprzu Marchew, cebulę, jabłka zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Wymieszaj z kapustą i pozostałymi składnikami. KARMELIZOWANA CEBULA/ 6 porcji 300 g czerwonej cebuli, pokrojonej w piórka40 g brązowego cukru20 g octuszczypta soli Wszystkie składniki smażyć na patelni małym ogniu ok 15-20 minut. Mieszać w czasie smażenia. SOS AIOLI lekki/ 6 porcji 2 ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę150 g jogurtu greckiego60 g majonezu, najlepiej domowego1 łyżeczka oliwy z oliwek1 łyżeczka soku z cytrynyszczypta soli i cukru lub ksylitolu Składniki wymieszaj. PIECZONA DYNIA200 g dyni hokkaido lub piżmowej, pokrój w 2 cm kawałki, skrop oliwą z oliwek,posyp szczyptą soli i piecz 20 minut w 200 stopniach. . "