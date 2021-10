Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 31.10.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/YelenaYemchuk

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 31.10.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "SZYBKI OBIAD 🔽 PRZEPIS 🔽Zacznę tylko od tego, że warto wrzucić do swojej diety SZPINAK, a to dlatego, że jest cennym źródłem antyoksydantów oraz witamin (K, E, C, A). Oprócz tego zawiera luteinę, która jest ważna dla naszego wzroku! ✔️Szpinak jest też prosty w przygotowaniu i można wykombinować z niego wiele pysznych dań! Zacznijmy od najprostszego 💁🏼‍♀️PRZEPIS:▪️80g makaronu penne*▪️30g tofu wędzonego ▪️2 garści szpinaku▪️5 łyżek śmietanki 18% lub jogurtu naturalnego ▪️1/4 cebuli▪️Sól, pieprz, sos sojowy, czosnek▪️1 łyżeczka oleju rzepakowego Makaron gotujemy. Rozgrzewamy olej, cebulę, tofu i czosnek siekamy i podsmażamy na złoty kolor. Następnie wrzucamy na patelnie szpinak i mieszamy z cebulką. Gdy szpinak się "zmniejszy" wlewamy śmietankę/jogurt i doprawiamy solą, pieprzem i sosem sojowym.Smacznego!*Pamiętajcie, że makaron zawsze ważymy przed gotowaniem! 💁🏼‍♀️#szpinak. "