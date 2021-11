Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 30.11.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/jenifoto

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 30.11.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Fermentu to ja siać nie będę, a przepis będzie konkret. Taki twist to nie dość, że pożywny i zdrowy, to do tego jeszcze pomocny, bo przecież syndrom dnia poprzedniego czy efekt gorączki sobotniej nocy chyba każdy poznał chociaż raz. Dobra, pokażę wam danie, które jest rozwiązaniem - polski kapuśniak z kimchi. Do roboty! Składniki- włoszczyzna (marchewka, seler, por, korzeń pietruszki, opalona cabula)- kilka grzybów leśnych, shitake lub pieczarek - 3 liście laurowe- 5 ziaren ziela angielskiego- 8 ziaren pieprzu- 300 g kapusty kiszonej - 300 g kapusty kimchi z sokiem własnym- naturalnie ważony sos sojowy Kikkoman - mała cebula do usmażenia- drobny szczypior do posypania- dwa obrane, pokrojone w kostkę ziemniaki Gotujemy klasyczny zestaw włoszczyzny: pora, selera, marchewkę, pietruszkę, paloną cebulę. Możecie dorzucić kilka pieczarek czy grzybów shitake, żeby rosołek był bardziej złożony w smaku. Dodajemy liście laurowe, ziarna pieprzu oraz ziela angielskiego.Marchew od razu można zetrzeć na tarce, żeby potem się nie brudzić ;) Gotujemy przez godzinkę. Na koniec dosmaczamy naturalnie warzonym sosem Kikkoman. Rosołek zrobi się przyjemnie brązowy i smaczysty. Wyjmujemy wszystkie ugotowane warzywa oprócz marchewki, nasza baza rosołowa jest gotowa.Do rosołku wrzucamy dwa obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki i gotujemy, aż zmiękną. Na deskę wrzucamy 300 g uprzednio wypłukanej kapusty kiszonej i 300 g kimchi, ale tym razem z sokiem własnym. Kroimy obie kapuchy w drobne paski. Wszystko wrzucamy do garnka z rosołkiem i ugotowanymi ziemniakami i gotujemy przez kolejne 20 min.Nasza zupa nie będzie tłusta, więc dam Wam patent, żeby była i jeszcze lepiej smakowała. Usmażcie na oleju małą, posiekaną w kostkę cebulę na złoty kolor i dodajcie do zupy.Uwierzcie mi, to będzie kozacka zupa w 4D. Do tego topping ze szczypioru i siorbieeeeecie! Zupka gotowa. Smaczos pasibrzuchy, to jest dopiero zupka! #kikkomaniak #jedensostysiącmożliwości #Kikkoman #gotujzKikkomanem #zupa #foodie #gotujebolubie #chef #vienio #vege #kimchi #dobre #hot @kikkomaniak. "