Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 29.10.2021 - co zjeść?

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 29.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Przepis od @slodko.fit marchewkowe 💚 jednoporcjowe🥕🌱 veganskładniki:- jogurt (u mnie kokosowy) 30g- mleko / roślinne 40g- marchew (starta na małych oczkach) 100g- mąka owsiana 40g- płaska łyżeczka proszku do pieczenia - cynamon duuużo- słodzik - łyżeczka wiórków kokosowych - olej (rzepakowy) 5g*+dodatki wedle uznania (np. orzechy włoskie, bakalie…)masa na krem na górę: jogurt, odżywka białkowa (waniliowa), cynamon Wszystkie składniki dokładnie łączymy na gładką masę🥕 wlewamy do naczynia żaroodpornego 🥕 pieczemy w 180* przez około 27/30 minut 🥕 na końcu nakładamy krem SMACZNEGO😍🥕🍰makro całość: 344kcal B:9,8g T:15,1g W:43,8gJeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉⠀Zachęcamy też wejście na profit autora przepisu ❤️⠀Oznacz znajomego, który koniecznie musi zobaczyc ten przepis 💪_____________⠀#dietetycznie. "