Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 26.10.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 26.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Wraca do sprzedaży zestaw przepisów obiadowych, śniadaniowych, na kolację i sałatek. Spis treści w bio 😎1. Ebook Obiady tom 2Proste i szybkie dania obiadowe. Przepisy są proste szybkie i z niedrogich składników. Poradzisz sobie nawet jeśli słabo gotujesz (zawiera 30 przepisów, 30 zdjęć potraw)2. Ebook Kolacje/śniadania tom 2Dania idealne zarówno na kolację lub śniadanie (zawiera 30 przepisów, 30 zdjęć potraw)3. Ebook sałatkiProste i róznorodne przepisy na sałatki. Super zarówno na imprezę jak i jako zdrowa przekąska (zawiera 30 przepisów i 30 zdjęc potraw)4. Gratis słodkie śniadania!A dziś mam dla Was pyszną zupę z makaronem Orzo autorstwa @saltandlavender 😍Jeśli nie macie takiego makaronu możecie użyć ryżu 😎Składniki:- Makaron orzo 50g (opcjonalnie ryż)- Cebula 20g- Pierś z kurczaka 100g- Czosnek 5g- Oliwa 10g- Marchew 50g- Jogurt naturalny 100g- Bazylia, mielona papryka, sól, pieprzWykonanie:- Cebulę i marchew kroimy drobno- Kurczaka kroimy w paski- Czosnek zgniatamy- Na patelnię wlewamy oliwę- Wsypujemy cebulę, marchew i kurczaka, smażymy 2 minuty- Dodajemy czosnek i smażymy kolejne 2 minuty- Dodajemy przyprawy, wlewamy około litr wody- Wsypujemy makaron- Dusimy na małym ogniu około 10 minut (aż makaron będzie miękki)- Gdy makaron jest gotowy zdejmujemy patelnię z ognia. Wlewamy jogurt (wcześniej wyjęty z lodówki żeby był w temperaturze pokojowe, wtedy się nie zwarzy). Mieszamy, przykrywamy i odstawiamy jeszcze na 3 minuty. Jogurt powoli nabierze temperatury od daniaGotowe!Kaloryczność:- 449 kcal- 35g białko- 48g węglowodany- 13g tłuszcze#makaron. "