Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 25.11.2021 - co zjeść?

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 25.11.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "🇬🇧⬇️ Dzisiaj przypominam mój ulubiony przepis na lekką sałatkę z selera naciowego i dzikiego ryżu, w sam raz do zabrania ze sobą w lunchboxie do pracy! 🍱 Poza tymi dwoma składnikami znajdziecie w niej słodkie rodzynki, chrupiące orzechy ziemne i azjatycki dressing na bazie sosu sojowego, soku z limonki, imbiru, czosnku i papryczki chili. 🌶 Pycha! 😋⠀ ***⠀I love this light salad with wild rice and celery. I mix those two ingredients with sweet raisins, roasted peanuts and soy sauce dressing with some lime juice, garlic, ginger and chilli pepper. 🌶 Simple and delicious! 😋⠀⠀#foodphotography. "