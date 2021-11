Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 17.11.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 17.11.2021: "Przepis od @vegxlx 💚Niezastąpiony dodatek w mojej kuchni? AGAR! używam prawie codziennie. Bałam się przed pierwszym podejściem bo tyle osób straszyło że nigdy im nic z nim nie wyszło. A tu proszę. Nie taki diabeł straszny jak go malują 😈 po prostu mieszam go z suchymi składniki i porządnie gotuję. ▪️mąka 30g▪️siemie lniane 5g▪️banan 40g▪️napój sojowy 40ml▪️marchewBanana blendujemy z napojem sojowym octem i aromat. Dodajemy suche składniki oraz stratą marchew, energicznie mieszamy. Smażymy omlet pod przykryciem z obu stron. ▪️maka kokosowa 10g▪️odżywka białkowa 5g▪️napój sojowy/koko 100ml▪️agar 2g▪️erytrytol▪️aromat śmietankowyW napoju roślinnym mieszamy mąkę i odzywke. Gotujemy. W 70 ml wody rozrabiamy agar i erytrytol. Dodajemy do gotującej się mieszanki. Masę przelewamy na omlet ktory znajduje się w formie(15cm)▪️jabłko 180g▪️śliwki 80g▪️agar 2g▪️aromatPokrojone drobno jabłko i śliwki zalewamy 200ml wody. Gotujemy do miękkości,dodajemy agar i aromat ,wylewamy na zastygniętą warstwę. Całość chlodzimy min.godzinę.