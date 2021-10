Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 17.10.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 17.10.2021: "ZUPA PIECZARKOWA 🎬😍🌱 ❗ Przepis ❗👇Jesień to zdecydowanie sezon na zupy u mnie 😍 Zaczynam ją z obłędną zupą pieczarkową! Chodźcie zobaczyć przepis!Składniki:- 500g pieczarek - 50g serka topionego - 1-2 łyżki jogurtu np kokosowego - 500 ml bulionu warzywnego - 1 szklanka wody (lub więcej jeśli nie lubisz gęstych zup)- 1 cebula- 1 ząbek czosnku- 1 łyżeczka bazylii- sól/pieprz - opcjonalnie ocet balsamiczny 👉🏻 Pieczarki wymyj i pokrój na plasterki. 👉🏻 Parę pokrojonych pieczarek odłóż (wykorzystasz je do dodania na wierzch zupy) i podsmaż na dużym ogniu na patelni z oliwą. Posól pieczarki od razu, dzięki temu stracą wodę. Gdy pieczarki są gotowe, dodaj ocet balsamiczny i zaczekaj aż się zredukuje - to będą najlepsze pieczarki w twoim życiu!🤣👉🏻 W osobnym garnku podsmaż czosnek z cebulką, gdy się zarumieni dodaj resztę pieczarek i podsmaż.👉🏻 Następnie dodaj serek topiony oraz bulion i gotuj 10-15 minut.👉🏻 Dodaj wodę w zależności od ulubionej konsystencji, dorzuć od razu przyprawy i jogurt i zagotuj.👉🏻 Na koniec zblenduj zupę i dodaj na wierzch usmażone pieczarki w occie balsamicznym😋 Smacznego!😎...... #zupapieczarkowa #zupa #zupakrem #zupajesienna #pieczarki #wegezupa #wegebabka #wege #przepis #vegefood #roslinniejemy #wegetarianizm #zdroweprzepisy #bezmiesa #jemzdrowo . "