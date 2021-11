Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 16.11.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 16.11.2021: "Ja i buła. Kocham buły miłością nadwymiarową. Jak stąd do księżyca z dwoma przystankami. Na Sycyli najważniejsze w bule jest istota buły, koniecznie musi być pszenna, lekka i puszysta niczym policzek pucowatego dziecka osypany piegami z sezamu.Najlepsza buła skrywa w sobie bakłażany w postaci caponaty (zdjęcie 2) lub placuszków panelle (zdjęcie 4 i 5) Na zdjęciu 3 inny rodzaj bezczelnej buły. Neapolitańskiej cuzzetiello. Kiedy będąc w Neapolu, zobaczysz nagle poruszony tłumek ludzi, którzy ściśnięci mamroczą coś w amoku pod nosem, nie ma powodów do obaw. Tłum ten zapewnie nie pastwi się nad kolejnym trupem Cammory, raczej w uniesieniu pałaszuje lokalny, uliczny przysmak. Mały chlebek faszerowany pulpetami lub warzywnym gulaszem można spróbować tylko w kilku punktach lub przygotować sobie w domu ⬇️⬇️⬇️Na patelni rozgrzej kilka łyżek oliwy. Dodaj pokrojonego w kostkę bakłażana. Nie ruszaj! Niech się lekko zjara. Przenieś na bok. Na tej samej oliwie podsmażaj posiekaną cebulę. Po chwili dodaj posiekane 3 ząbki czosnku. Przemieszaj. Wsyp pokrojone w podobnej wielkości kostkę cukinię i paprykę. Smaż chwilę. Dodaj bakłażana i 3 pomidory lub pół szklanki passaty. Dorzuć garść oliwek, łyżkę oregano i szczyptę peperoncino. Mieszaj. Dopraw solą. Smaż aż potrawka zrobi się gęsta. Przetnij podłóżną bułe na pół. Usuń środek tak by powstały kieszonki. Można wrzucić buły na chwilę do piekarnika. A potem faszeruj tak obficie jakby nikt nie patrzył. Pałaszuj z namiętnością myśląc o przystojnych ludziach.O kim będziesz myśleć? Możesz dać znać w komentarzu u mnie bez zmian Ben Barnes przebrany za pizze, albo banana❤️Ps. Można do potrawki dodać wege kiełbaski, wędzone tofu lub roślinne mielone, ale nie odpowiadam w tedy za poziom pyszności, bo możena eksplodować!Cały przepis oraz przepis na panelle znajdziesz w mojej książce➡️ITALIA DLA ZIELONYCH ⬅️...#cuzzetiello. "