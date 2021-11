Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 15.11.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 15.11.2021: "Dzisiaj na kulinarną tablicę biorę carpaccio z buraka. Danie nie łatwe w przygotowaniu, ale mające swoich oddanych wielbicieli. Co moim zdaniem jest kluczowe w tej potrawie??? Oprócz dobrych składników – buraków słodkich, jędrnych i ze sprawdzonego źródła, najważniejsze jest, jak najcieńsze pokrojenie głównego składnika. A jak uzyskać tak idealne cienkie jak plasterki buraka??? Można oczywiście postawić na ostry nóż i pewną rękę, ale rzadko który kucharz ma taką wprawę. Dlatego nauczony restauracyjnym doświadczeniem polecam skorzystać z krajalnicy, w moim przypadku jest to SNIP KR400 od @eldomeu Dzięki płynnej regulacji krojenia (w zakresie od 0 do 15 mm) możemy uzyskać idealnie równe i cienkie plasterki. Oczywiście nie namawiam Was do zakupy tej krajalnicy tylko do przygotowania na niej carpaccio. Urządzenie wyposażone jest w 2 wyjmowane tarcze tnące ze stali szlachetnej o średnicy 19 cm, które służą do:tarcza z falistym ostrzem - do krojenia pieczywa,tarcza bez ząbków - do krojenia warzyw, sera i wędlin.Dodatkowo SNIP posiada stabilną, metalową konstrukcję oraz antypoślizgowe nóżki, a także suwak z powierzchnią INOX i osłoną dla palców oraz dociskacz do krojenia produktów o niewielkich rozmiarach. Wiadomo bezpieczeństwo pracy jest najważniejsze.A główny bohater, czyli carpaccio otoczony jest chrupiącymi chipsami z rukoli, do tego pokruszona feta, orzechy, oliwa, ocet balsamiczny oraz sól i pieprz.Kompletny przepis podrzucę na STORY!!!A Wy lubicie carpaccio w wersji mięsnej, czy wege???#poniedzialek. "