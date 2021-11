Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 14.11.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/sveta_zarzamora

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 14.11.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Takie szybkie i takie dobre! 🙈 Ciastka to moja największa słabość dlatego staram się piec ciastka owsiane by trochę załagodzić wyrzuty sumienia 😂 ❤️ Ciasteczka owsiane z czekoladą są bardzo szybkie w przygotowaniu a na dodatek składniki do nich zazwyczaj posiadamy w każdym domu. Dlatego są jednymi z lepszych ekspresowych przepisów gdy zbliżają się do nas niezapowiedziani goście. Ciastka są z początku mięciutkie, z czasem stają się chrupiące o ile dotrwają do tego czasu. Co więcej polecam również poprzednią wersję, ze słonecznikiem. W skrócie: ciastka są przepyszne i bardzo szybko znikają 🙂A wy jakie ciastka najbardziej lubicie? Dajcie znać w komentarzach! 👇🏼 ⠀_____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: CIASTECZKA OWSIANE Z CZEKOLADĄ_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________Ten przepis jest➡️ bez nabiału➡️ bez glutenu➡️ bez orzechów_____________________#wegeprzepis. "