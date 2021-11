Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 12.11.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 12.11.2021: "Zanim opublikuję kolejny zimowo- świąteczny przepis przypomnę coś idealnego na weekend i na małą balangę z przyjaciółmi⬇️⬇️⬇️Bułeczki bao z mięsem sojowym.Farsz:około 10 kotletów sojowych zalej wrzątkiem. Na patelni rozgrzej kilka łyżek oleju. Dodaj posiekane drobno 2 łodygi selera lub startą marchewkę, posiekany kawałek imbiru i 2 ząbki czosnku. Smaż chwilę. Przesiekaj lub po rozrywaj wideldem kotlety sojowe. Kotlety można zamienić na boczniaki. Przenieś na patelnię. Dodaj 4 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki octu jabłkowego lub ryżowego, 1 łyżkę przyprawy 5 smaków lub mieszankę cynamonu, anyżu, pieprzu białego i kuminu, 1 łyżkę koncentratu pomidorowego, 1 łyżkę miso (niekoniecznie) z przyprawami właściwie można kombinować. Wymieszaj. Smaż aż kotlety zaczną pryzpalać się od spodu. Farsz musi się przestudzić.Buły:W misce połącz 150ml wody, 7g drożdży instant, łyżeczkę cukru i soli. Stopniowo dodawaj mąki do 300g. Po drodze dodaj 2 łyżki oleju. Wyrabiaj. Zostaw na 15 minut. Podzel ciasto na 6-8 równych kulek. (pamiętaj bułki urosną!) każdą kulkę rozwałkuj na 3-5mm placuszek. Na środek porcjuj farsz. Zlep krawędzie i ukulaj kulkę.Gotuj po 2-3 bułki w koszyku bambusowym lub innym cholerstwie na parze około 8minut. Nie wyciągaj od razu.Ugotowaną bułe można już jeść. Ale mozna też lekko spłaszczyć otoczyć w sezamie i smażyć z obu stron na patelni by powstała chrupiącą skórkaChrup! Chrup!..#vegan. "