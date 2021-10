Wegańskie przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Pomysły na 11.10.2021 - co zjeść? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 11.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Hej wszystkim w poniedziałek, Dziki i Sarenki! Jak co tydzień - przychodzę do Was z przepisem. Dawno nie było tu niczego na słodko - dlatego dzisiaj wlatuje ciacho! Banalnie proste. Świetne w smaku. W porcji - niziutko z kaloriami, ale przy tym całkiem spoko z białkiem. Przed Wami...👉Ciacho o smaku orzechowym z jabłkiemMakro (w porcji): ~211kcal B:18.4g T:2.7g W:28.3g👉Składniki:(Na 6 porcji)🔹2 duże jabłka🔹200g białek jaj🔹1 jajko🔹150g Skyru naturalnego🔹150g mąki pszennej🔹20g masła orzechowego w proszku🔹50g odżywki białkowej🔹5g proszku do pieczenia🔹Słodzidło, sól👉Sposób przygotowania:Jabłka obieramy i kroimy w drobną kostkę. Układamy na dnie formy (u mnie okrągła, silikonowa). Następnie w jednej misce mieszamy jajko, białka jaj i Skyr, a w drugiej - mąkę, białko, masło orzechowe w proszku, proszek do pieczenia, słodzidło i szczypte soli. Łączymy zawartość obu misek ze sobą przy pomocy rózgi. Zalewamy powstałą masą nasze jabłka i całość wrzucamy do piekarnika nagrzanego do 180st na ok. 30min. Wyciągamy. Obracamy ciacho do góry nogami (tak by nasze jabłka były na wierzchu). Czekamy aż ciacho wystygnie… i gotowe!Smacznegoooo!#applepie #jabłko #ciasto #wypieki #fitwypieki #inspiracja #łatwe #yummy #foodie #pomysłna . "