Wegańska i wegetariańska kuchnia w fast foodach w Polsce. Nie tylko frytki i sałatki. Co zjeść na szybko będąc na mieście?

Według raportu "Kuchnia roślinna w Polsce" Pyszne.pl ze stycznia 2021 roku, już ponad połowa pytanych Polaków przyznaje, że przynajmniej od czasu do czasu zjada w pełni wegański posiłek. A co drugi nasz rodak stwierdził, że w Polsce jest łatwiejszy dostęp do wegańskich produktów niż pięć lat temu. W badaniu zapytano też respondentów, jakiego dania chcieliby spróbować w wersji roślinnej. W grupie comfort food (tzw. jedzenie pocieszające o wartości sentymentalnej) aż 32 proc. wskazało pizzę, a 29 proc. kebeb i burgery.