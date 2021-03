Według sondażu IBRiS rośnie poparcie dla PiS i Lewicy, a spada dla KO i Konfederacji

Według sondażu IBRiS na PiS zagłosowałoby teraz 32,9 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, co oznacza wzrost o 1,8 pkt proc. w porównaniu do stycznia. Koalicja Obywatelska ma poparcie u 18,2 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1 pkt proc. Na trzecim miejscu znajduje się ruch Szymona Hołowni Polska 2050 z wynikiem 17,3 proc., co oznacza wzrost o 0,4 pkt. proc.

Do Sejmu weszłaby również Lewica - 10,1 proc., PSL-Koalicja Polska - 5,9 proc., Konfederacja - 5 proc. Odpowiedzi "nie wiem/ trudno powiedzieć" udzieliło 10,6 proc. badanych.

Szef IBRiS Marcin Duma w rozmowie z Onetem mówi: