We wtorek wznowione zostaną rozmowy ws. Turowa. Polska ma w zanadrzu zarzuty wobec czeskiej kopalni?

We wtorek w Warszawie zostaną wznowione rozmowy polsko-czeskie ws. wypracowania porozumienia dotyczącego Turowa. Jeszcze w zeszłym tygodniu rzecznik resortu klimatu i środowiska informował, że do Warszawy przyleci delegacja Czech na czele z minister środowiska Anną Hubaczkovą, która we wtorek spotka się z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą

W ubiegłym tygodniu w czwartek minister środowiska Czech Anna Hubaczkova, odwiedzając gminy położone przy granicy z Polską, sąsiadujące z terenem kopalni Turów stwierdziła, że wypracowana do tej pory umowa „zawiera ona wszystkie warunki, aby zapewnić stronie czeskiej ochronę środowiska”.

- Są w umowie warunki monitoringu powietrza, wody, monitoringu spadku poziomu wody, są zapisane kwestie budowy ochronnego wału ziemnego i są zawarte warunki odszkodowania za utratę wody po stronie czeskiej - powiedziała Hubaczkova.

Co więcej, minister podkreśliła, że umowa wynegocjowana we wrześniu z punktu widzenia Czech jest gotowa. Polityczka dodała, że jest gotowa w następnym tygodniu przyjechać do Warszawy, by ostatecznie się porozumieć, czy nawet podpisać umowę. Do tej pory rozmowy odbywały się tylko w czeskiej Pradze.