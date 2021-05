Wcześniejszy finał Ligi Mistrzów i morderczy tydzień United

Półfinały Ligi Mistrzów dopiero co się skończyły, ale na finałowy mecz zwycięzców wcale nie trzeba czekać do 29 maja. Już w sobotę na Etichad Stadium Manchester City podejmie Chelsea w ramach rozgrywek Premier League, a kibice będą mogli poczuć przedsmak największych piłkarskich emocji.

Oczywiście, ligowe starcie gigantów będzie różniło się od walki o puchar Champions League, ale obie drużyny mają o co grać. The Citizens są bardzo blisko przypieczętowania mistrzostwa Anglii, które już w weekend zapewni im tylko zwycięstwo. Mimo to, przewaga nad drugim Manchesterem United jest tak duża, że można się spodziewać odpoczynku dla kilku kluczowych graczy po wycieńczającym meczu z Paris Saint-Germain. Podobny heroizm pokazali piłkarze The Blues przeciwko Realowi Madryt, ale oni nie mają czasu odpoczywać. Zespół ze Stamford Bridge dalej walczy o pierwszą czwórkę, a przegrana dwóch najbliższych meczów z City może sprawić, że za rok nie zobaczymy finalisty Ligi Mistrzów w tych właśnie rozgrywkach.