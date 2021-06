Wciąż za mało wiemy o aferze mailowej, by ją w pełni wyjaśnić [ANALIZA]

Afera mailowa na razie niewiele szkodzi rządowi, jednak wciąż nie wiemy, jaka będzie jej realna skala - i czy hakerzy nie opublikują materiałów budzących znacznie większe kontrowersje niż te dotychczasowe.

Tak zwana afera mailowa - związana z serią publikacji na kanale „Poufna Rozmowa” w serwisie Telegram materiałów mających pochodzić z rządowej korespondencji wykradzionej z prywatnego konta pocztowego szefa KPRM Michała Dworczyka - nie cichnie, za to rządzący dowodzą, że stoją za nią rosyjskie służby specjalne. W piątek Jarosław Kaczyński - jako wicepremier ds. bezpieczeństwa - wydał specjalne oświadczenie, w którym ogłosił, że czołowi politycy obozu rządzącego stali się obiektem cyberataku przeprowadzonego przez rosyjskie służby -„Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie” - czytamy w oświadczeniu Kaczyńskiego. Podobne wyjaśnienie całej afery mailowej rządzący przedstawiali podczas ubiegłotygodniowego niejawnego posiedzenia Sejmu w całości poświęconego tej sprawie.

Również w piątek RMF FM podało, że sprawą zajmują się - we współpracy z polskimi służbami - odpowiednie komórki NATO. Wydane przez biuro prasowe NATO oświadczenie w tej sprawie jest jednak mocno oględne. „Wszelkie zewnętrzne próby ingerencji w systemy alianckie są niedopuszczalne” - napisano w nim. RMF FM zacytowało też bardzo ogólną formułę, że „NATO ściśle współpracuje z sojusznikami, aby pomóc w zapobieganiu i reagowaniu na zagrożenia cybernetyczne”. Ton tych odpowiedzi bardzo odbiega od charakteru oświadczeń wydawanych po cyberatakach w wypadku których służbom NATO udało się ustalić kierunek zagrożenia - jak choćby po ubiegłorocznej serii inspirowanych przez Kreml ataków hakerskich na infrastrukturę krytyczną w Czechach. Rzecz jasna, wciąż ani nie znamy powodów, dla których materiały z poczty członków rządu i współpracujących z nimi ekspertów wyciekły do serwisu Telegrami, ani nawet nie mamy pewności czy ich treść jest w pełni autentyczna. Z całą pewnością bardzo nieostrożne byłoby branie tych doniesień w całości na wiarę.

Pewne rzeczy jednak już wiemy. Wszystko wskazuje na to, że rządowa korespondencja wyciekła przez prywatne konto pocztowe Michała Dworczyka na wp.pl. Jest raczej jasne, że minister regularnie przesyłał tam sobie rządowe maile, i że spora część jego korespondentów również używała prywatnych skrzynek do służbowej poczty. Czy doszło do włamania? To zależy, w jakim sensie. Wp.pl w oświadczeniu opublikowanym po ujawnieniu afery ogłosiło, że osoba (lub osoby) odpowiedzialna za wyciek korespondencji posłużyła się prawidłowym loginem i hasłem. A zatem maile wykradł ktoś, kto miał klucze do właściwych drzwi. Rzecz jasna otwarte pozostaje pytanie, skąd ta osoba mogła mieć odpowiednie dane. ABW ma się skłaniać do scenariusza, w którym Dworczyk stał się ofiarą profesjonalnego ataku hakerskiego, za którym miałyby stać służby rosyjskie. „Gazeta Wyborcza” przedstawiła jednak wersję, według której funkcjonariusze ABW mieli dojść do tego, że za wyciekiem stoi osoba „z otoczenia Dworczyka”. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn natychmiast określił te doniesienia mianem „bzdur”, zaś Dworczyk oskarżył „GW”, że jej „kłamstwa” „służą wyłącznie osobom siejącym dezinformacje”.

Co nawet zastanawiające, z opublikowanych jak dotąd w serwisie Telegram materiałów mających pochodzić ze skrzynki Dworczyka nie wyłania się właściwie nic, co mogłoby naprawdę mocno uderzyć w rząd czy korespondentów Dworczyka - wliczając również premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród spraw, które wywołały dotąd najwięcej kontrowersji, na pierwszym miejscu jest niewątpliwie odpowiedź Dworczyka na pomysł bliżej niezidentyfikowanej osoby z obozu rządzącego, by wysłać żołnierzy WOT przeciwko demonstrantkom i demonstrantom ze Strajku Kobiet. Problem jednak (z punktu widzenia krytyków rządu) w tym, że Dworczyk przygotował długą listę argumentów przeciwko temu pomysłowi i sam - co wynika z treści maila - zdecydowanie nie był jego zwolennikiem, trudno też posądzić o to premiera. Z maili nie dowiadujemy się natomiast najważniejszego, czyli tego, kto w rządzie domagał się wysłania żołnierzy przeciwko kobietom. Możemy się tego tylko domyślać - według Dziennika Gazety Prawnej, który pisał o tym już w grudniu, pomysł miał narodzić się „w otoczeniu szefa MON Mariusza Błaszczaka”. Twardego dowodu na Telegramie jednak na to brak. Kontekst całej korespondencji zdaje się dość jednoznacznie sugerować, że jej uczestnicy - z Morawieckim na czele - szukają odpowiednio mocnego zestawu argumentów, by pomysł z wyprowadzeniem wojska na ulice nie miał szans na realizację - za to zaś trudno ich winić.

Są też w opublikowanych na Telegramie materiałach całe wątki, które z całą pewnością nie zaszkodziłyby rządowi w żaden sposób, ba mogłyby nawet wywołać całkiem przeciwny efekt. Dworczyk miał sobie na przykład przesłać wyniki urzędniczego dochodzenia w sprawie wzmożonego spożywania kabanosów i batoników energetycznych przez ochroniarzy premiera z SOP. Jest tam sugestia, jakoby premier miał pokątnie zamawiać dodatkowe batoniki (nawet 10 dziennie!, pisze urzędniczka) na potrzeby wygłodniałych funkcjonariuszy. Końcowy efekt bardziej przypomina tu narracje służące ocieplaniu wizerunku polityka niż newsa mającego wstrząsnąć notowaniami rządu. Ba, kiedy w innym wątku korespondencji Morawiecki zdaje się dość jednoznacznie powątpiewać w wiarygodność wyjątkowo nielubianego przez przeciwników PiS dziennikarza TVP, trudno sądzić, by miał przez to jakoś szczególnie ucierpieć w oczach wyborców opozycji. Zdecydowanie nie znaczy to jednak, że rządzący wyszli z dotychczasowych etapów afery mailowej bez żadnych strat wizerunkowych. Po pierwsze, wydaje się być jasne, że spora część uczestników tej korespondencji całkowicie lekceważyła elementarne procedury związane z bezpieczeństwem informacji. Posługiwanie się prywatnymi kontami pocztowymi w sprawach państwowych - i to niekiedy bardzo wrażliwych zarówno w sensie politycznym, jak i z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - wygląda na całkowicie powszechną praktykę w otoczeniu premiera. Wyjaśnienia w rodzaju tych, że logowanie na rządowe skrzynki jest czynnością „upierdliwą” i wymagającą kilkuetapowych poświadczeń nie są tu żadnym usprawiedliwieniem.

Po drugie - składy osobowe grup korespondentów uczestniczących w poszczególnych wątkach rządowych maili znacząco odbiegają od formalnego kształtu rządowych struktur. Wśród adresatów są na przykład takie osoby jak Mariusz Chłopik, dyrektor ds. sportu w banku PKO BP, czy też Tomasz Fill, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Nie jest tajemnicą, że to osoby z kręgu premiera Mateusza Morawieckiego, jednak brak jakiegokolwiek uzasadnienia, dlaczego uczestniczą one w podejmowaniu decyzji np. dotyczących stanowiska premiera ws Nord Stream 2 czy też są adresatami maila z listą argumentów przeciwko skierowania żołnierzy WOT do zwalczania Strajku Kobiet. Istnienie takiej nieformalnej i pozapartyjnej „grupy decyzyjnej” wokół Morawieckiego może być przyczyną bardzo poważnych kłopotów premiera w relacjach z jego własnym politycznym zapleczem. Po trzecie wreszcie - nie mamy pojęcia, czy łupem osób publikujących materiały w serwisie Telegram nie padły również dokumenty o znacznie bardziej „wybuchowym” charakterze, albo dotyczące kwestii kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, albo też kompromitujące w sensie politycznym czy wyborczym. Może się bowiem okazać, że w całej aferze mailowej możemy słyszeć dopiero samo tykanie mechanizmu zegarowego.

