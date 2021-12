Wciąż ogromna liczba zgonów. Wiceminister zdrowia ujawnił nowe dane

- Nadchodzący rok 2022 jest rokiem, kiedy powinniśmy pożegnać się z pandemią, takie są sygnały od ekspertów, którzy się tym zajmują. Mam nadzieję, że będzie to rok, kiedy zwalczymy epidemię, że przejdzie w uśpiony system - podkreślił polityk.

Z informacji przekazanych przez wiceministra zdrowia w Jedynce Polskiego Radia wynika, że sytuacja poprawiła się nieco w stosunku do poprzedniego tygodnia.

- Mamy 17156 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jeśli porównamy to tydzień do tygodnia, to jest kolejny spadek, o ponad 22 proc. Trend spadkowy zakażeń zdecydowanie już się utrwalił. Niestety 616 osób przegrało walkę z COVID-19, 482 osoby to osoby z chorobami współistniejącymi, ale 70 proc. z tej tragicznej liczby to osoby niezaszczepione - przekazał Waldemar Kraska.

- Mój kolejny apel, wykorzystajmy ten czas, zaszczepmy się, bo przed nami chyba kolejna fala - podkreślił.