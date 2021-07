Ważny wyrok TK. Trybunał rozstrzygnie, czy unijne prawo jest ponad krajowym Leszek Rudziński

Trybunał Konstytucyjny zajął się we wtorek wnioskami premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu wniósł o rozstrzygnięcie, czy zasady wyższości prawa UE nad krajowym zapisanej w traktatach są zgodne z polską Konstytucją. Opozycja uważa, że to droga do polexitu. - To jest nic innego, jak najzwyklejsze potwierdzenie faktu, który wypływa wprost z Konstytucji, że najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej jest Konstytucja i o to idzie cały bój – mówi w rozmowie z polskatimes.pl poseł PiS i wiceprzewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Krzysztof Lipiec.