Ważny wyrok TK dotyczący wyższości unijnego prawa ponad krajowym. Przerwa w rozprawie do 15 lipca

Ważny wyrok TK. Trybunał rozstrzygnie, czy unijne prawo jest ponad krajowym Piotr Smolinski

Trybunał Konstytucyjny zajął się we wtorek wnioskami premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu wniósł o rozstrzygnięcie, czy zasady wyższości prawa UE nad krajowym zapisanej w traktatach są zgodne z polską Konstytucją. Opozycja uważa, że to droga do polexitu. Po kilkugodzinnych obradach przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska ogłosiła przerwę w rozprawie do 15 lipca, czyli do najbliższego czwartku.