Ważność certyfikatu covidowego została skrócona. Komisja Europejska podjęła decyzję. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lutego 2022

Nowe przepisy będą obowiązywać 27 krajów Unii Europejskiej od 1 lutego. Do tego czasu w całej UE mają zostać dostosowane aplikacje mobilne używane do weryfikacji cyfrowych certyfikatów COVID.

Zgodnie z nowymi regulacjami, jeśli data pełnego szczepienia podstawowego (jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej lub drugą dawką w przypadku preparatu dwudawkowego) przypadnie po 1 lutego i minie od niego więcej niż 270 dni, to aplikacja mobilna używana do weryfikacji certyfikatu wskaże, że dokument ten wygasł. Żeby go przedłużyć, potrzebne będzie szczepienie przypominające.