Ważność certyfikatu covidowego może zostać skrócona. Będzie zalecenie Ministerstwa Zdrowia dla zaszczepionych szczepionką J&J

Rzecznik resortu zdrowia podkreślił, że 76 proc. z tych zgonów, to zgony osób niezaszczepionych. – Większość zgonów osób zaszczepionych pełną dawką, to osoby z szeregiem chorób współistniejących. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zwiększali liczbę szczepień – mówił. – Zachęcamy do szczepienia trzecią dawką. Dane koncernów farmaceutycznych wskazują, że szczepienie trzecią dawką uchroni nas przynajmniej przed ciężkim przebiegiem choroby, ale ogranicza też zakażenia wersją omikron – dodał.